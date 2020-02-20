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Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor
1 saat önce
İngiliz firmaları Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkması nedeniyle Hollanda’ya taşınıyor. Diğer taraftan da İngiliz hükümeti de Brexit sonrası yeni göç sistemi ile AB ülkeleri dahil bütün göçmenlerin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacağını açıkladı
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Hollanda'ya taşınan İngiliz firma sayısı giderek artıyor.
Diğer taraftan da İngiliz hükümeti Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. Artık, AB ülkeleri dahil herkesin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:05
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