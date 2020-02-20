Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor - Son Dakika Dünya

Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor

1 saat önce

İngiliz firmaları Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkması nedeniyle Hollanda’ya taşınıyor. Diğer taraftan da İngiliz hükümeti de Brexit sonrası yeni göç sistemi ile AB ülkeleri dahil bütün göçmenlerin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacağını açıkladı

Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor, System.String[]

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Hollanda'ya taşınan İngiliz firma sayısı giderek artıyor.


Diğer taraftan da İngiliz hükümeti Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. Artık, AB ülkeleri dahil herkesin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Almanya'nın Hanau kentinde iki silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı Pentagon'dan İdlib açıklaması: Ruslarla Türklerin bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Son Dakika Haberleri
07:53 Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
02:39 Ahmet Kural'ın karıştığı zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 08:21:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]