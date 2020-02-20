Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Hollanda'ya taşınan İngiliz firma sayısı giderek artıyor.



Diğer taraftan da İngiliz hükümeti Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. Artık, AB ülkeleri dahil herkesin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacak.