Son Dakika Haberleri: Brexit Sonrasında Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinde Yaşayanların Durumu Merak Konusu

Brexit Sonrasında Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinde Yaşayanların Durumu Merak Konusu

1 saat önce

KIBRIS'TA Limasol ilçesine yakın bir bölgede İngiliz üslerinde yaşayan 11 bin vatandaşın statüsü tartışma konusu oldu.

Brexit Sonrasında Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinde Yaşayanların Durumu Merak Konusu, System.String[]
KIBRIS'TA Limasol ilçesine yakın bir bölgede İngiliz üslerinde yaşayan 11 bin vatandaşın statüsü tartışma konusu oldu. 

Uluslararası haber ajansları, Brexit sonrasında Kıbrıs'ta İngiliz üslerinde yaşayanların AB vatandaşlığı dışında mı, yoksa içerisinde mi yer alacağının kafaları karıştırdığını belirtti. 

Rum medyasının da alıntı yaptığı haberlere göre; üslerde yaşayanlar, "Avrupa'ya mı gideceğiz? Bize ne olacak?" sorusunu soruyor.

Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodilidis, "Bizim hedefimiz İngiliz üslerinde çalışan ve yaşayan Kıbrıslıların haklarının güvence altına alınmasıdır." dedi. 

'SORUN ÇÖZÜLMELİ'

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou da, İngiliz üslerinin, özel bir askeri durum olduğunu belirterek, "Şimdilik bir anlaşma yapmalıyız" dedi.

Uluslararası medyaya konuşan AB yetkilileri de sorunun yasal olarak karmaşık olduğunu ama mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ada'daki İngiliz üslerinde yaklaşık bin Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum çalışıyor. 11 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışlar kontrol ediliyor. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:45 Kaynak: DHA

Limasol, Kıbrıs, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Gazeteden Büyük Skandal! Osmanlı'yı DEAŞ'ın İlk Devleti Olarak Tanıttılar Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor Alman İlaç Devi Bayer'e 80 Milyon Dolarlık Kanser Cezası 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit Sonrasında Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinde Yaşayanların Durumu Merak Konusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]