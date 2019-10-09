Son Dakika Haberleri: Brexit sürecinde son durum: 31 Ekim'e kadar AB ve İngiltere anlaşmaya varılacağını düşünmüyor
Son Dakika Dünya Brexit sürecinde son durum: 31 Ekim'e kadar AB ve İngiltere anlaşmaya varılacağını düşünmüyor

Brexit sürecinde son durum: 31 Ekim'e kadar AB ve İngiltere anlaşmaya varılacağını düşünmüyor

1 saat önce

İngiltere Başkanı Boris Johnson’un Brexit için sunduğu son teklifin AB tarafından reddedilmesi ile İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten anlaşmalı çıkması pek mümkün görünmüyor. Johnson, AP Başkanı David Sassolini ile Almanya Başkanı Angela Merkel'i ikna edemedi

Brexit sürecinde son durum: 31 Ekim'e kadar AB ve İngiltere anlaşmaya varılacağını düşünmüyor, System.String[]

İngiltere Başkanı Boris Johnson'un Brexit için sunduğu son teklifin AB tarafından reddedilmesi ile İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten anlaşmalı çıkması pek mümkün görünmüyor.


Johnson, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassolini ile 8 Ekim'de bir araya geldi, ancak Brexit konulu toplantıda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediği belirtildi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:51 
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