Brexit sürecinde son durum: 31 Ekim'e kadar AB ve İngiltere anlaşmaya varılacağını düşünmüyor
1 saat önce
İngiltere Başkanı Boris Johnson’un Brexit için sunduğu son teklifin AB tarafından reddedilmesi ile İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten anlaşmalı çıkması pek mümkün görünmüyor. Johnson, AP Başkanı David Sassolini ile Almanya Başkanı Angela Merkel'i ikna edemedi
İngiltere Başkanı Boris Johnson'un Brexit için sunduğu son teklifin AB tarafından reddedilmesi ile İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten anlaşmalı çıkması pek mümkün görünmüyor.
Johnson, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassolini ile 8 Ekim'de bir araya geldi, ancak Brexit konulu toplantıda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:51
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