Son Dakika Haberleri: Brexit Taşımacılık Sektörünü Nasıl Etkiliyor?
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Brexit Taşımacılık Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

18 dakika önce

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Şirket Ortağı Yavuz Öner, Brexit'in taşımacılık sektörü üzerindeki etkilerini Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Şirket Ortağı Yavuz Öner, Brexit'in taşımacılık sektörü üzerindeki etkilerini Wise TV'ye anlattı. Öner, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin bir şekilde tamamlanacağından bahsetti. Bu durumun hem Avrupa coğrafyasında iş yapanlar hem de Avrupa coğrafyasıyla iş yapan diğer coğrafyalar için taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyeceğini ifade etti. Öner;"Değişen regülasyonlar, değişen vergi rejimleri bu coğrafyaya mal taşıyan firmaları da önemli ölçüde etkileyecektir." dedi.

Brexit Taşımacılık Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

İngiltere, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:32 
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