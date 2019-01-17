Brexit'te "B planı" oylanacak
47 dakika önce
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:25
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