Son Dakika Haberleri: Brexit'te "B planı" oylanacak

Brexit'te "B planı" oylanacak

47 dakika önce

İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Brexit'te
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:25 

İngiltere, Ekonomi
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