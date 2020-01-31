Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi - Son Dakika Dünya

Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi

24 dakika önce

İngiltere'nin tereddütler ve tartışmalarla dolu Avrupa Birliği (AB) serüveni, 31 Ocak'ta resmen sona erdi. Ülke, üyelik başvurusunun iki kez reddedilmesinin ardından katıldığı Avrupa Birliği'ni iki kez referanduma taşımıştı

Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi, System.String[]

İngiltere yaklaşık 4 yıl önce aldığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararını, sancılı bir sürecin ardından tamamladı.


İngiltere'de, AB'nin atası Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) 1973'te üye olunmasından itibaren, üye ülkelerin siyasi ve ekonomik bütünleşmesi ile gücün, Brüksel'deki bürokraside toplanmasından şikayet eden bir kesim oluştu.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:05 
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