Son Dakika Haberleri: Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda
Son Dakika Dünya Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda

Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda

54 dakika önce

İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu.

Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda, System.String[]

İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu.


Parlamentonun çalışma saatlerini uzatan hükümet, tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini duyurdu.

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İngiltere, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:03 
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