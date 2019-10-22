Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda
54 dakika önce
İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu.
İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu.
Parlamentonun çalışma saatlerini uzatan hükümet, tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:03
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