Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı - Son Dakika Dünya

Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı

6 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini bitirdi.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı.


İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini bitirdi.

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Avrupa Birliği, Parlamento, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:33 
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