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Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı
6 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini bitirdi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı.
İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:33
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