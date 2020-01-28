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Brexit'te sıra ticaret anlaşmasında: Taraflar ne istiyor, süre yeterli mi, uzlaşı olmazsa ne olacak?
6 saat önce
Brexit'te 31 Ocak itibarı ile son aşamaya geçilecek. Bu her ne kadar resmi Brexit tarihi olsa da İngiltere 31 Aralık 2020'ye kadar AB üyesi kalmaya ve birliğin kurallarını uygulamaya devam edecek. Geçiş sürecinde taraflar yeni bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşı arayacak. Peki, ya uzlaşı çıkmazsa?
2016'daki referandumdan bu yana dünyanın nasıl gerçekleşeceğini takip ettiği Brexit, yani Birleşik Krallık'ın (İngiltere) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sürecinde 31 Ocak itibarı ile son aşamaya geçilecek.
31 Ocak her ne kadar resmi Brexit tarihi olsa da İngiltere 31 Aralık 2020'ye kadar AB üyesi kalmaya ve birliğin kurallarını uygulamaya devam edecek. Bir geçiş süreci olarak belirlenen bu zaman içerisinde taraflar yeni bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşma arayacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16
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