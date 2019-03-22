Brexit'te yeni plan
1 saat önce
İngiliz parlamentosu 12 Nisan'a kadar Başbakan May'in daha önce reddettikleri planını onaylarsa Brexit 22 Mayıs'a ertelenecek.
İngiliz parlamentosu 12 Nisan'a kadar Başbakan May
'in daha önce reddettikleri planını onaylarsa Brexit 22 Mayıs'a ertelenecek. Parlamentoda sonuç değişmezse 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık gerçekleşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:26
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