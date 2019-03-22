Son Dakika Haberleri: Brexit'te yeni plan

Brexit'te yeni plan

1 saat önce

İngiliz parlamentosu 12 Nisan'a kadar Başbakan May'in daha önce reddettikleri planını onaylarsa Brexit 22 Mayıs'a ertelenecek.

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İngiliz parlamentosu 12 Nisan'a kadar Başbakan May'in daha önce reddettikleri planını onaylarsa Brexit 22 Mayıs'a ertelenecek. Parlamentoda sonuç değişmezse 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık gerçekleşecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:26 

Theresa May, Ekonomi
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