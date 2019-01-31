Son Dakika Haberleri: Brexit'te Yeniden Müzakere İsteyen May'a Cevap Gecikmedi

Brexit'te Yeniden Müzakere İsteyen May'a Cevap Gecikmedi

1 saat önce

Brexit görüşmelerinde yeniden müzakere talebinde bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu talebi Avrupa Birliği tarafından kabul görmedi.

Brexit'te Yeniden Müzakere İsteyen May'a Cevap Gecikmedi, System.String[]
Brexit görüşmelerinde yeniden müzakere talebinde bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu talebi Avrupa Birliği tarafından kabul görmedi.

Muhafazakar milletvekili Graham Brady'in İngiltere Parlamentosuna sunduğu "backstop" önerisinin kabul edilmesi üzerine Avrupa Birliğine yeniden müzakere talebinde bulunan Başbakan Theresa May'e Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "hayır" cevabını verdi. Avrupa Birliği, Theresa May'ın Brexit anlaşmasıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatma isteğini reddederek, Brexit'e iki ay kala olası bir "düzensiz geri çekilme" riski konusunda uyardı. Theresa May'in talebine yanıt veren Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Geri çekilme anlaşması en iyi ve mümkün olan tek çözüm yolu. Bu anlaşma tekrar müzakere edilemez" dedi.

İngiltere Başbakanı May'in yeniden müzakere talebine açık kapı bırakmayan Juncker, "Fikirlerini dinleyeceğim. Ancak AB'nin duruşu konusunda da son derece açık olacağım" açıklamasını yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, "Geri çekilme anlaşması yeniden pazarlığa açık değildir. İngiltere'nin ne istemediğini anladık. Ancak hala ne istediğini anlamış değiliz" dedi.

İngiltere Parlamentosunda yapılan oylama

İngiltere'de muhafazakar milletvekili Graham Brady'in sunduğu Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır kontrollerine ilişkin "backstop" yerine yeni düzenlemeler talep eden öneri, Salı günü parlamentoda kabul edilmişti. Milletvekillerinin 317'si önerinin lehinde, 301'i ise aleyhinde oy kullanmıştı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İngiltere, Politika
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