Son Dakika Haberleri: Brexit'ten Etkilenmek İstemeyen İngiliz Gemi ve Feribot Şirketleri Kıbrıs Bandrasına Geçiyor

Brexit'ten Etkilenmek İstemeyen İngiliz Gemi ve Feribot Şirketleri Kıbrıs Bandrasına Geçiyor

1 saat önce

Anlaşmasız Brexit ihtimalinin iyice yükseldiği şu günlerde İngiltere'de önlem almaya çalışan bir sektör de gemicilik şirketleri. AB ülkeleri ile İngiltere arasında seferler gerçekleştiren yük ve yolcu taşıma şirketleri rekabet güçlerini kaybetmemek için Kıbrıs bandralına geçiyor.

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Anlaşmasız Brexit ihtimalinin iyice yükseldiği şu günlerde İngiltere'de önlem almaya çalışan bir sektör de gemicilik şirketleri. AB ülkeleri ile İngiltere arasında seferler gerçekleştiren yük ve yolcu taşıma şirketleri rekabet güçlerini kaybetmemek için Kıbrıs bandralına geçiyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:43 

Avrupa Birliği, Kıbrıs, Dünya
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