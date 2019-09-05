Son Dakika Haberleri: Brexit'ten sonra Türk vatandaşları Ankara Anlaşması ile İngiltere'de iş kurabilecek mi?
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Brexit'ten sonra Türk vatandaşları Ankara Anlaşması ile İngiltere'de iş kurabilecek mi?

25 dakika önce

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ne zaman ayrılacağı (Brexit) tam bir bilmeceye dönüşürken bu ülkede iş kurmak isteyen Türk vatandaşlarının gözü Ankara Anlaşması’nın geleceğinde.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ne zaman ayrılacağı (Brexit) tam bir bilmeceye dönüştü. 31 Ekim 2019'a kadar mutlaka Brexit'i gerçekleştirmek isteyen Başbakan Boris Johnson bu hafta parlementoda fazlasıyla güç kaybetti. Ancak Johnson Brexit için oldukça kararlı.


Tüm gelişmeleri İngiltere'de bulunan veya bu ülkeye iş kurmak için gelmek isteyen Türk vatandaşları çok yakından, biraz da endişeyle izliyor. Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) Türk vatandaşlarına İngiltere'de iş kurarak yerleşme imkanı tanıyor. Son yıllarda binlerce Türk vatandaşı Ankara Anlaşması yoluyla bu ülkeye geldi. Şimdi gözler ise Brexit sonrasında Ankara Anlaşması'nın akıbetine çevrildi. Peki, Brexit sonrası Ankara Anlaşması devam edecek mi, ne olacak?

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Avrupa Birliği, İngiltere, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:08 
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