Son Dakika Haberleri: Brexit, Türk tekstilini tehdit ediyor

Brexit, Türk tekstilini tehdit ediyor

1 saat önce

İngiltere, Brexit'le beraber Gümrük Birliği'nden de çıkarsa Türkiye'den bu ülkeye ihraç edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacak.

Brexit, Türk tekstilini tehdit ediyor, System.String[]
İngiltere, Brexit'le beraber Gümrük Birliği'nden de çıkarsa Türkiye'den bu ülkeye ihraç edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacak. Sektör temsilcileri bunun ihracatı yüzde 15-20 civarında azaltacağı görüşünde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:56 

Ekonomi
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