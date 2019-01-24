Brexit, Türk tekstilini tehdit ediyor
1 saat önce
İngiltere, Brexit'le beraber Gümrük Birliği'nden de çıkarsa Türkiye'den bu ülkeye ihraç edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacak.
İngiltere
, Brexit'le beraber Gümrük Birliği
'nden de çıkarsa Türkiye
'den bu ülkeye ihraç edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacak. Sektör temsilcileri bunun ihracatı yüzde 15-20 civarında azaltacağı görüşünde.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:56
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