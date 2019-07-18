Son Dakika Haberleri: Brexit ve ticaret endişeleriyle Avrupa piyasaları düştü
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Brexit ve ticaret endişeleriyle Avrupa piyasaları düştü

37 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier'in, anlaşmasız bir Brexit olması halinde Birleşik Krallık'ın "sonuçlara katlanması gerektiğini" söylemesi üzerine Avrupa hisse senedi piyasaları düştü.

Brexit ve ticaret endişeleriyle Avrupa piyasaları düştü, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier'in, anlaşmasız bir Brexit olması halinde Birleşik Krallık'ın "sonuçlara katlanması gerektiğini" söylemesi üzerine Avrupa hisse senedi piyasaları düştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa piyasaları kapandıktan sonra AB'nin ticaret konusunda Çin'den "daha dişli" olduğunu söylemesi de görülen düşüşte etkili oldu.
Gelişmeler etkisiyle Avruıpa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.51,
DAX yüzde 0.97 ve
CAC yüzde 0.55 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.12 artışla 1.123853 düzeyine yükselirken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.25 artışla 1.24406 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
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