Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (2) - Son Dakika

Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (2)

6 saat önce

İngiltere yerel saatle 23: 00'te AB'den resmen ayrılmaya hazırlanırken, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento çevresinde toplandı.

İngiltere yerel saatle 23: 00'te AB'den resmen ayrılmaya hazırlanırken, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento çevresinde toplandı. Brexit yandaşları ile polis arasında zaman zaman kısa süreli atışmalar yaşandı.

Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (2)

Parlamento, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:31 Kaynak: AA
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