Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (2) - Son Dakika

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Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (2)
6 saat önce
İngiltere yerel saatle 23: 00'te AB'den resmen ayrılmaya hazırlanırken, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento çevresinde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:31 Kaynak: AA
İngiltere yerel saatle 23: 00'te AB'den resmen ayrılmaya hazırlanırken, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento çevresinde toplandı. Brexit yandaşları ile polis arasında zaman zaman kısa süreli atışmalar yaşandı.
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