Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (3) - Son Dakika

Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (3)

6 saat önce

İngiltere yerel saatle 23: 00'te AB'den resmen ayrılmaya hazırlanırken, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento çevresinde toplandı.

İngiltere yerel saatle 23: 00'te AB'den resmen ayrılmaya hazırlanırken, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento çevresinde toplandı.

Brexit yandaşları parlamento çevresinde toplandı (3)

Parlamento, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:53 Kaynak: AA
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