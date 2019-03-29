Son Dakika Haberleri: Brexit Yanlıları Gösteriye Hazırlanıyor

Brexit Yanlıları Gösteriye Hazırlanıyor

1 saat önce

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenecek Brexit oylaması öncesi, Brexit yanlıları gösteri için hazırlık yapıyor.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenecek Brexit oylaması öncesi, Brexit yanlıları gösteri için hazırlık yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:44 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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