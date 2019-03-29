Son Dakika Haberleri: Brexit Yanlıları Oylama Sonrası Gösteriye Hazırlanıyor

Brexit Yanlıları Oylama Sonrası Gösteriye Hazırlanıyor

8 dakika önce

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen Brexit oylaması sonrası, Brexit yanlıları gösteri için hazırlık yapıyor.

Brexit Yanlıları Oylama Sonrası Gösteriye Hazırlanıyor, System.String[]
İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen Brexit oylaması sonrası, Brexit yanlıları gösteri için hazırlık yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:24 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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