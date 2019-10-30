Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto
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İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:37 Kaynak: AA
İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.
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