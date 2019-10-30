Son Dakika Haberleri: Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto
Son Dakika Güncel Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto

Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto

51 dakika önce

İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto

Parlamento, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:37 Kaynak: AA
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