Son Dakika Haberleri: Brexit Yanlılarından Oylama Sonrası Gösteri

Brexit Yanlılarından Oylama Sonrası Gösteri

1 saat önce

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen Brexit oylaması sonrası Brexit yanlıları gösteri düzenledi.

Brexit Yanlılarından Oylama Sonrası Gösteri, System.String[]
İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen Brexit oylaması sonrası Brexit yanlıları gösteri düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:22 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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