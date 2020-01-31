Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay - Son Dakika Dünya

Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay

6 saat önce

İngiltere Avrupa Birliği ile yollarını ayırdı. 30 yıllık çikolata savaşından Kara Çarşamba'ya... Brexit yanlısı İngilizlere ‘AB bize hep kötü davranmıştı’ dedirten üç olay.

Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay, System.String[]

Brexit tartışmalarının ve siyasi belirsizliğin bezdirdiği İngiliz halkı geçtiğimiz aralık ayında yapılan seçimle, "Brexit'in halledilmesi"nin en öncelikli konu olduğu konusunda şüpheye yer bırakmayan bir siyasi gücü Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'a teslim etti.


Bu seçim sonucu ile tıpkı Brexit referandumunda olduğu gibi dünya kamuoyunu şaşırtsa da, oy verenlerin çoğu bu konuda son derece kararlıydı. Onlara göre "AB'nin gözü İngiltere'nin parasındaydı", AB ile ilgili verilen sözler tutulmamıştı" ve "AB İngilizlere hep kötü davranmıştı".

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Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:35 
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