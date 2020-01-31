Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay

Brexit tartışmalarının ve siyasi belirsizliğin bezdirdiği İngiliz halkı geçtiğimiz aralık ayında yapılan seçimle, "Brexit'in halledilmesi"nin en öncelikli konu olduğu konusunda şüpheye yer bırakmayan bir siyasi gücü Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'a teslim etti.



Bu seçim sonucu ile tıpkı Brexit referandumunda olduğu gibi dünya kamuoyunu şaşırtsa da, oy verenlerin çoğu bu konuda son derece kararlıydı. Onlara göre "AB'nin gözü İngiltere'nin parasındaydı", AB ile ilgili verilen sözler tutulmamıştı" ve "AB İngilizlere hep kötü davranmıştı".