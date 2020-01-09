Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Dünya

Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi

6 saat önce

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi

Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi, System.String[]

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi.


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Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:51 
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