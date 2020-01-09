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Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi
6 saat önce
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:51
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