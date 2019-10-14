Son Dakika Haberleri: "brexit yeniden ertelenirse boe faiz indirimi yapmayabilir"
Son Dakika Ekonomi 'brexit yeniden ertelenirse boe faiz indirimi yapmayabilir'

"brexit yeniden ertelenirse boe faiz indirimi yapmayabilir"

11 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) yeniden ertelenmesi durumunda faiz indiriminin yapılmayabileceği uyarısı yaptı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) yeniden ertelenmesi durumunda faiz indiriminin yapılmayabileceği uyarısı yaptı.

The Telegraph gazetesine konuşan Ramsden, Birleşik Krallık ekonomisinin, işletmelerin Brexit belirsizliğine bağlı olarak yatırımlarını azaltmalarından zarar gördüğünü, belirsizliği uzatacak gelişmelerin BoE'nin ekonomiye yardım etme yeteneğini de azaltacağına dikkat çekti.

BoE üyeleri Michael Saunders ve Gertjan Vlieghe yaptıkları açıklamalarda, Brexit'in ertelenmesinin Birleşik Krallık'ta daha düşük faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etmişlerdi.

Ramsden The Telegraph'ın sorularını yanıtlarken, Birleşik Krallık'ın zayıf verimlilik verileri nedeniyle ekonominin büyüme potansiyeli konusunda ihtiyatlı olduğunu da vurguladı.


Birleşik Krallık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:08:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "brexit yeniden ertelenirse boe faiz indirimi yapmayabilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]