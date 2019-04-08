Brexit yorgunu İngilizler güçlü lider istiyor
5 dakika önce
Düşünce kuruluşu Hansard Society'nin raporuna göre, İngilizlerin yarısından fazlası "kuralları çiğnemeye hazır, güçlü bir lider" istiyor.
Düşünce kuruluşu Hansard Society'nin raporuna göre, İngilizlerin yarısından fazlası "kuralları çiğnemeye hazır, güçlü bir lider" istiyor. Halkın yüzde 72'si ülkedeki siyasi sistemin geliştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 52'si siyasetçilerin halkı umursamadığına inanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:33
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