Son Dakika Haberleri: Brexit yorgunu İngilizler güçlü lider istiyor

Brexit yorgunu İngilizler güçlü lider istiyor

5 dakika önce

Düşünce kuruluşu Hansard Society'nin raporuna göre, İngilizlerin yarısından fazlası "kuralları çiğnemeye hazır, güçlü bir lider" istiyor.

Brexit yorgunu İngilizler güçlü lider istiyor, System.String[]
Düşünce kuruluşu Hansard Society'nin raporuna göre, İngilizlerin yarısından fazlası "kuralları çiğnemeye hazır, güçlü bir lider" istiyor. Halkın yüzde 72'si ülkedeki siyasi sistemin geliştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 52'si siyasetçilerin halkı umursamadığına inanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:33 

Ekonomi
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