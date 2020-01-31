'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti

Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.



Parti üyesi Anne Widdecombe liderliğindeki grup Türkiye'de tulum olarak da bilinen gayda adlı enstrümanın keskin nameleri eşliğinde binadan ayrıldı.