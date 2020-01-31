'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti - Son Dakika Dünya

'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti

6 saat önce

Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.

'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti, System.String[]

Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.


Parti üyesi Anne Widdecombe liderliğindeki grup Türkiye'de tulum olarak da bilinen gayda adlı enstrümanın keskin nameleri eşliğinde binadan ayrıldı.

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Birleşik Krallık, İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:22 
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