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'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti
10 dakika önce
Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:36
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