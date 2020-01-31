'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti - Son Dakika Dünya

'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti

10 dakika önce

Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.

Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.View on euronews

'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti

Birleşik Krallık, İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi
Çin'den "koronavirüs biyolojik saldırı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]