Son Dakika Haberleri: Brexite Odaklanan Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Brexite Odaklanan Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasları, yatırımcıların, Brexit anlaşması onaylandığı takdirde istifa edeceğini söyleyen Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in alacağı aksiyonlar da dahil olmak üzere, Brexit gelişmelerine odaklanmasıyla açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Brexite Odaklanan Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasları, yatırımcıların, Brexit anlaşması onaylandığı takdirde istifa edeceğini söyleyen Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in alacağı aksiyonlar da dahil olmak üzere, Brexit gelişmelerine odaklanmasıyla açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

May'in istifa iddiası ile kendi partisinden en az 25 Brexit karşıtı milletvekilini ikna etmeyi denemişti ancak, Kuzey İrlanda Demokrat Birlik Partisi (DUP), May'in İrlanda sınırı ile ilgili "gerekli" değişiklikleri yapmadığı için anlaşmayı desteklemezken, kimi Brexit yanlısı muhafazakar parti üyeleri Brexit konusundaki duruşlarının DUP'un kararına göre şekillleneceğini belirttiler.

Bunların yanında, Birleşik Krallık parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılışı iiçn sekiz alternatif teklifi de reddeti.

Gelişmeler etkisiyle;

FTSE yüzde 0.17,

CAC yüzde 0.23 yükselirken,

DAX yatay seyirde.

Dolar karşısında euro yüzde 0.14 artışla 1.1260 düzeyine, sterlin yüzde 0.05 artışla 1.3195 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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