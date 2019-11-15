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Brexsıt heyetinin ziyareti

7 saat önce

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary ve beraberindeki heyet SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti.

Brexsıt heyetinin ziyareti, System.String[]

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary ve beraberindeki heyet SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti.


İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ile Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay, ziyaretlerinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.


İki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin ele alınıp, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu da hazır bulundu.


Bölüm Başkanı Paul Creary, İngiltere'ye ithalat- ihracat yapan iş dünyasını bilgilendirmek için Gaziantep'te bulunduklarını belirterek, Brexit süreci hakkında bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ise Brexit süreciyle ilgili iş dünyasını bilgilendiren heyete teşekkür etti. - GAZİANTEP

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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