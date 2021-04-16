Brezilya 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözünü yineledi - Son Dakika

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesinin yasa dışı ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar bitirmek için yıllık yüzde 15 ila 20 oranında azaltması gerektiğini söyledi.

Brezilya'da yayın yapan Radio Gaucha'ya konuşan Mourao, Paris Anlaşması'nda da yer aldığı üzere Brezilya'nın 2030 yılına kadar yasa dışı ormansızlaşmanın önüne geçme vaadini yineledi.

Mourao, Brezilya'da mevcut ormansızlaşmanın 10 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ve bunun yalnızca yüzde 10'unun yasal olduğunu aktardı.

Ülkesinin "sıfır ormansızlaşma" amacına bağlılığını yineleyen Mourao, 2030'a kadar bu hedefe ulaşmak için Brezilya'da yasa dışı ormansızlaşmanın yıllık yüzde 15 ila 20 azaltılması gerektiğini belirtti.

Mourao, yasa dışı ormansızlaşmanın sona ermesi için hükümetin izleme sistemlerine daha fazla yatırım yapması ve Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü aracılığıyla Amazon yağmur ormanlarını paylaşan komşu ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da ABD Başkanı Joe Biden'a 14 Nisan'da yazdığı mektupta ülkesinin 2030'a kadar sıfır ormansızlaşmayı başaracağını belirtmişti.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Aralık 2020'de Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıklamıştı.