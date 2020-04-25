Brezilya Adalet Bakanı, emniyet genel müdürünün görevden alınması üzerine istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilya Adalet Bakanı, emniyet genel müdürünün görevden alınması üzerine istifa etti - Son Dakika

Brezilya Adalet Bakanı, emniyet genel müdürünün görevden alınması üzerine istifa etti

6 saat önce

RIO DE Brezilya'da, yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Adalet Bakanı Sergio Moro, federal emniyet teşkilatına müdahale edildiğini savunarak istifa etti.

Brezilya Adalet Bakanı, emniyet genel müdürünün görevden alınması üzerine istifa etti, System.String[]

RIO DE Brezilya'da, yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Adalet Bakanı Sergio Moro, federal emniyet teşkilatına müdahale edildiğini savunarak istifa etti.

Brezilya Adalet Bakanının istifası, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, 2018 yılına kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında Moro ile yakın çalışan federal emniyet genel müdürü Mauricio Valeixo'yu görevden almasının ardından geldi.

Moro, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet genel müdürünün neden gösterilmeden görevden alınmasının müdahaleye vardığını belirterek "Devlet Başkanı bana birden fazla kez açıkça, müdür ya da başkomiser olsun, şahsi münasebeti olan, arayıp bilgi alabileceği, istihbarat raporlarını öğrenebileceği birini istediğini söyledi. Federal polisin rolü kesinlikle bilgi sağlamak değildir. Soruşturmalar gizli kalmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Brezilya Başsavcısı Augusto Aras, Yüksek Mahkemeden Moro'nun iddialarını soruşturmasını istedi.

Adalet Bakanının istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Bolsonaro, kararlarını savundu.

Brezilya Devlet Başkanı, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını redderek emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu söyledi. Bolsonaro, "Kimseden izin almak zorunda değilim." dedi.

Moro'nun istifası ve Bolsonaro'nun ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasının ardından Rio de Janeiro, Sao Paulo ve diğer şehirlerde çok sayıda Brezilyalı camlara çıkarak tencere ve tavalı protesto gösterisi yaptı.

"Araç Yıkama Operasyonu"

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Mart 2015'de başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Hakkında dava açılan eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa'ya 7,5 yıl hapis cezası verilmiş, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu.

Lula, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından 12 yıl hapis cezasına hüküm giymişti.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:20 Kaynak: AA

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