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Brezilya Adalet Bakanı Moro, polis teşkilatına müdahale edilmesinin ardından istifa etti
6 saat önce
Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Federal Polis Teşkilatı Genel Direktörü General Mauricio Valeixo'yu görevden almasının ardından istifa etti.
Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Federal Polis Teşkilatı Genel Direktörü General Mauricio Valeixo'yu görevden almasının ardından istifa etti.
Adı yolsuzlukla mücadelede sembolleşen Bakan Moro'nun emniyet içerisindeki siyasi müdahaleye karşı çıktığı ve bu yüzden istifasını sunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:35
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