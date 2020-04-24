Brezilya Adalet Bakanı Moro, polis teşkilatına müdahale edilmesinin ardından istifa etti

Adı yolsuzlukla mücadelede sembolleşen Bakan Moro'nun emniyet içerisindeki siyasi müdahaleye karşı çıktığı ve bu yüzden istifasını sunduğu bildirildi.

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Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı