Son Dakika Haberleri: Brezilya, Amazon yangınları için askeri kuvvetleri devreye sokabilir
Son Dakika Güncel Haber

Brezilya, Amazon yangınları için askeri kuvvetleri devreye sokabilir

10 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında devam eden kritik yangın için askeri kuvvetleri devreye sokabileceğini açıkladı.

Brezilya, Amazon yangınları için askeri kuvvetleri devreye sokabilir, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında devam eden kritik yangın için askeri kuvvetleri devreye sokabileceğini açıkladı.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyanın ciğerleri olarak adlandırılan Amazon yağmur ormanlarında devam eden kritik yangın için askeri kuvvetleri devreye sokabileceğini söyledi. 3 haftadır devam eden ve söndürülememiş olmasından dolayı dünya kamuoyunda tepkilere yol açan yangın hakkında açıklamada bulunan Bolsonaro, askeri kuvvetleri devreye sokma konusunun da henüz belli olmadığını aktardı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyadaki oksijenin büyük bir kısmının sağlandığı ormanlarda devam eden yangın hakkında, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu durum uluslararası bir krizdir" ifadelerini kullanmış ve meselenin yarın yapılması planlanan G7 Zirvesi'nin ana gündem maddelerinden bir tanesi olmasını önermişti.


Bolsonaro ise Macron'un açıklamasını 'sömürgeci zihniyeti hatırlatıyor' şeklinde eleştirerek bölge ülkelerinden kimsenin katılmadığı G7 zirvesinde konunun ele alınmasını doğru bulmadığını belirtmişti. - BRASILIA

Brezilya, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
CHP'li vekil Taşçıer, Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt verdi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: YPG/PKK, Suriye'de siperlerini yıkıyor Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya, Amazon yangınları için askeri kuvvetleri devreye sokabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]