Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde - Son Dakika
BBC

Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde

01.12.2020 01:57
Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde, System.String[]

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, 2008'den bu yanaki en yüksek düzeylere çıktığı belirtildi.

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, 2008'den bu yanaki en yüksek düzeylere çıktığı belirtildi.

Ülkenin uzay kurumu Inpe'nin verilerine göre Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde 11.088 kilometrekarelik orman alanı yok edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5'lik artış anlamına geliyor.

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısınmanın hızını yavaşlatan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu.

Bilim insanları orman arazisi kaybının, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor.

Brezilya lideri, dünyanın en büyük yağmur ormanlarında tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ediyor.

Amazon aynı zamanda, üç milyon kadar farklı bitki ve hayvan türüyle, bir milyon yerli insana ev sahipliği yapıyor.

Bolsonaro'nun işbaşına gelmesinden bir yıl önce, 2018'de bölgedeki orman arazisi kaybı 7.536 kilometrekareydi.

Brezilya orman arazisi kaybını 2020'ye kadar 3900 kilometrekareye düşürme hedefi koymuştu.

Bolsonaro, yağmur ormanlarındaki tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik etmesinin yanı sıra, çevre yasalarını ihlal eden çiftçi ve kerestecileri gözaltına alıp, para cezası verme yetkisi olan fedaral kuruluşların bütçesini kesti.

Bolsonaro daha önce Inpe'nin ormansızlaşma verilerine karşı çıkmış, geçen yıl da kuruluşu Brezilya'nın şöhretini kirletmekle suçlamıştı.





Brezilyalı sivil toplum kuruluşu İklim Gözlemevi bu sayıların "Brezilya devletinin ve ormanlarımıza bakan ve Amazonlar'da suçla mücadele eden denetleyici kurumların kabiliyetleriin yok etmek için başarıyla yapılan girişimi yansıttığını" söyledi.

Ancak bazı yetkililer, artış oranının geçen yıldan daha az olmasının bir gelişme işareti olduğunu söyledi.

Başkan Yardumcısı Hamilton Mourao "Bunu kutlamıyoruz ama çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor" dedi.

Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde

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Son Dakika Dünya Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde - Son Dakika Dünya

BBC

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