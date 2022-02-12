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Brezilya Amazonları'nda ocakta "ormansızlaştırılan" alan Manhattan'dan 7 kat büyük - Son Dakika

Brezilya Amazonları'nda ocakta "ormansızlaştırılan" alan Manhattan'dan 7 kat büyük

12.02.2022 11:43
Brezilya Amazonları'nda ocakta "ormansızlaştırılan" alan Manhattan'dan 7 kat büyük

Brezilya hükümetinin uydu verileri, Brezilya Amazonları'nda ocakta kesilen ağaç sayısının geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Brezilya hükümetinin uydu verileri, Brezilya Amazonları'nda ocakta kesilen ağaç sayısının geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

BBC'de yer alan habere göre, Brezilya Amazonları'nda ağaç kesimi giderek ciddi boyutlara ulaşıyor.

Brezilya uzay ajansı verileri, ülkenin Amazonlarında geçen ay ormansızlaştırılan alanın önceki yılın aynı ayından 5 kat daha fazla olduğunu ve bu verilerin, kayıtların tutulmaya başlandığı 2015'ten bu yana en yüksek ağaç kesim oranı olduğunu gösterdi.

Ocak ayında ormansızlaştırmanın toplam 430 kilometrekare olduğu belirtilirken ormansızlaştırılan bölgenin Manhattan'dan 7 kat daha büyük bir alan olduğuna işaret edildi.

Çevreciler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, ormansızlaşmanın artmasına izin vermekle suçluyor.

Greenpeace Brezilya'dan Cristiane Mazzetti, "Yeni veriler, hükümetin eylemlerinin 'yeşil aklama' kampanyalarıyla nasıl çeliştiğini bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Amazonlarda yaşayan yerli topluluklar da yağmur ormanlarını ve yaşam tarzlarını korumak için mücadele ediyor.

Bolsonaro, bölge için çevre korumasını zayıflatmış ve hükümetin yoksulluğu azaltmak için bölgeyi kullanması gerektiğini savunmuştu.

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Manhattan, Brezilya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya Amazonları'nda ocakta 'ormansızlaştırılan' alan Manhattan'dan 7 kat büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya Amazonları'nda ocakta "ormansızlaştırılan" alan Manhattan'dan 7 kat büyük - Son Dakika
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