Brezilya, Aramco saldırısının ardından petrol fiyatını artırmayacak

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras, Suudi Arabistan'da Suudi Aramco'ya ait 2 tesise düzenlenen ve günlük petrol arzında kesintiye sebep olan saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe karşın kendi sattığı petrolün fiyatını artırmayacağını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şirketten yapılan açıklamada, saldırının ardından petrol fiyatlarında görülen yükselişe göre fiyatlarda ivedi düzenleme yapılmayacağı ancak ilerleyen günlerde piyasa koşullarını izleyerek karara varılacağı ifade edildi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesindeki televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Bir süre önce Petrobras Üst Yöneticisi Castello Branco ile konuştum. Bana petrol fiyatlarındaki artışın "tipik olmayan" bir durum olduğunu ve sona ermesini beklediğini, dolayısıyla fiyat ayarlaması yapmayı planlamadıklarını söyledi." diye konuştu.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.