Son Dakika Haberleri: Brezilya, Arjantin'i devirdi final biletini kaptı
Son Dakika Spor Haber

Brezilya, Arjantin'i devirdi final biletini kaptı

1 saat önce

Copa America'nın yarı finalinde Brezilya, Gabriel Jesus ve Roberto Firmino'nun golleriyle Arjantin'i 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Brezilya, Arjantin'i devirdi final biletini kaptı, System.String[]
Copa America'nın yarı finalinde Brezilya, Gabriel Jesus ve Roberto Firmino'nun golleriyle Arjantin'i 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Copa America'nın yarı final maçında Brezilya ve Arjantin sabaha karşı kozlarını paylaştı. Brezilya'nın Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 2-0'la geçti. Sambacılara final biletini getiren golleri ise 19. dakikada Gabriel Jesus ile 71. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya, 2019 Copa America'da finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların dev finalde rakibi ise Şili-Peru maçının galibi olacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2019 Kupa Amerika'da Brezilya, Messi'li Arjantin'i eleyip finale yükseldi Schalke'de Ozan Kabak şoku! Sakatlandı Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı! Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya, Arjantin'i devirdi final biletini kaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]