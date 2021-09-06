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Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı - Son Dakika
BBC

Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı

06.09.2021 02:33
Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı, System.String[]

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Brezilya'ya girerken Covid kurallarını ihlal ettiğine yönelik itirazların ardından yarıda kaldı.

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Brezilya- Arjantin maçı, konuk oyuncuların Brezilya'ya girerken Covid kurallarını ihlal ettiğine yönelik itirazların ardından yarıda kaldı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Corinthians stadyumunda oynanan maç, ülkenin sağlık sisteminin düzenleyici kurumu ANVISA yetkililerinin sahaya girmesiyle 6. dakikada durdu.

Yetkililer, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan dört Arjantinli futbolcunun karantina kurallarını ve Brezilya sağlık protokollerini ihlal ettiklerini savundu.

Saha kenarında başlayan ve ardından saha içine taşan gergin dakikaların ardından Arjantin Milli Takımı ve hakemler soyunma odasına gitti.

Oyunun durmasından yaklaşık bir saat sonra Güney Amerika Futbol Federasyonu Conmebol, hakemlerin kararıyla maçın ertelendiğini duyurdu.

Federasyon, hakem ve gözlemcilerin maç raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini ve son kararın da FIFA Disiplin Komitesi tarafından verileceğini açıkladı.

Karantina kuralları ne söylüyor?

Brezilyalı sağlık yetkilileri, maçtan saatler önce yaptıkları açıklamada, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan dört Arjantinli futbolcunun karantinaya girmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu oyuncular, Aston Villa'da oynayan Emiliano Buendia, Emiliano Martinez ile Tottenham Hotspur'da oynayan Giovani lo Celso ve Cristian Romero.

Dört futbolcudan üçü, yani Martinez, Lo Celso ve Romero, Sao Paulo'daki karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

Brezilya'nın Covid kurallarına göre ise, ülkeye girişinden son 14 gün içerisinde İngiltere'de bulunmuş olan yolcuların 14 gün karantinada kalması gerekiyor. İngiltere'nin yanı sıra, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunan yolcular da aynı kurallara tabi.

Yetkililer, dört futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzaladığını ileri sürdü.

ANVISA Başkanı Antonio Barra Torres, "Bu noktaya gelmemizin nedeni, kurumumuzun direktiflerinin ilk dakikadan beri yerine getirilmemesidir. Dört oyuncunun sınır dışı edilme aşamasında izole olmaları istendi ancak buna uymadılar. İhlaller zinciri neticesinde stadyuma gittiler ve sahaya çıktılar" dedi.

Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Lionel Scaloni ise maç başlayana kadar bir çözümün bulunamamış olmasından hayal kırıklığı duyduğunu kaydetti:

"Bu beni çok üzdü. Bir suçlu aramıyorum. Ne olursa olsun, maça bu müdahalede bulunmanın zamanı değildi. Bu herkes için dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı bir parti olmalıydı.

"Oyuncuların maça çıkamayacağı bize hiçbir aşamada söylenmedi. Maçı oynamak istedik, Brezilyalı futbolcular da öyle."

Arjantinli yıldız Lionel Messi ise, "Üç gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, neden maçın başlamasını beklediler? Bu büyük bir rezalet" dedi.

Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı
Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı
Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı
Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı

2022 Dünya Kupası, Koronavirüs, Arjantin, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya-Arjantin maçı, konuk oyuncuların Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarıda kaldı - Son Dakika Dünya

BBC

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