Brezilya - Arjantin maçında Sağlık Gözetim Ajansı görevlisinin belinde silah olduğu iddiası gündem oldu

Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Arjantin basını, dün akşam sahaya giren yetkilinin belinde silah olduğunu öne sürdü.

Brezilyalı Sağlık Kurulu Yetkilileri skandal gecede, maç oynanırken Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girdi.

ÖNLEMLERE UYMUYORLAR

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantin'de Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

YEMİNLİ BEYANA AKSİ HAREKET

4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maç durduruldu.

HER ŞEYİYLE OLAY OLDU

Neo Quimica Stadyumu'nda müsabakayı durdurmak için sahaya giren yetkililerden bir tanesi geceye damga vurdu.Arjantinli futbolcularla yaşadığı gerginliğin yanı sıra sahadaki pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilisinin silahlı olduğu öne sürüldü.

Görseller Spor Arena'dan alınmıştır

Arjantin basını, sahaya giren ilk yetkili isim olan şahsın Nicolás Otamendi ve Marcos Acuña ile yaşadığı gerginliğe geniş yer ayırırken, bahsi geçen yetkilinin üzerinde silah taşıdığını iddia etti.