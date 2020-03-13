Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair... - Son Dakika

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair...

6 saat önce

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair..., System.String[]

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. - BRASILIA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:07:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]