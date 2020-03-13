Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair... - Son Dakika

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Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair...
6 saat önce
Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. - BRASILIA
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