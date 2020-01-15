Brezilya basını son dakika olarak duyurdu! Arda Turan için sıcak transfer gelişmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Brezilya basını son dakika olarak duyurdu! Arda Turan için sıcak transfer gelişmesi - Son Dakika Spor

Brezilya basını son dakika olarak duyurdu! Arda Turan için sıcak transfer gelişmesi

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Arda Turan'ın yeni takımı neresi olacak?

Brezilya basını son dakika olarak duyurdu! Arda Turan için sıcak transfer gelişmesi, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Arda Turan'ın yeni takımı neresi olacak? Başakşehir'den ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray, ABD ve Katar ekipleri ile anılan Arda Turan için son iddia Brezilya'dan geldi.


Brezilya'nın Globo sitesinin haberine göre Arda Turan, Brezilya ekipleri Flamengo ve Palmeiras'a önerildi.


Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'tna Brezilya'da kulüp bulmasını istediği, bunun üzerine Flamengo ve Palmeiras ile transfer görüşmeleri yapılacağı belirtildi.


Arda Turan'ın Brezilya'ya gitmeye sıcak baktığı ve Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'ten de öneri aldığı iddia edlidi. Filipe Luis, şu anda Flamengo forması giyiyor.


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Arda Turan, Başakşehir, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:00 
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