Brezilya Başkonsolosu Başkan Büyükkılıç ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilya Başkonsolosu Başkan Büyükkılıç ile buluştu - Son Dakika

Brezilya Başkonsolosu Başkan Büyükkılıç ile buluştu

6 saat önce

Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu, özellikle Güney Amerikalılar için çok önemli olan Yeşilhisar'daki Aziz George Kilisesi'ni görmek için Kayseri'ye geldi.

Brezilya Başkonsolosu Başkan Büyükkılıç ile buluştu, System.String[]

Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu, özellikle Güney Amerikalılar için çok önemli olan Yeşilhisar'daki Aziz George Kilisesi'ni görmek için Kayseri'ye geldi. Erciyes'te Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile de bir araya gelen konuk Başkonsolos, Kayseri'den çok etkilendiğini belirtti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Caminha de Castilhos Franca ile Erciyes'te bir araya geldi. Güney Amerikalılar için büyük önem taşıyan Yeşilhisar'daki Aziz George Kilisesi'ni görmek için ilimize gelen ve başta Erciyes olmak üzere Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini Fotoğraf Sanatçısı ve Turizmci Nuri Çorbacıoğlu ile birlikte gezen Konuk Başkonsolos, "Kayseri çok güzel ve yemekleri çok lezzetli. Kalpten söylüyorum, Kayseri sık sık ziyaret etmek için geleceğimiz bir şehir. Erciyes'ten çok etkilendim. Böyle bir alt yapı beklemiyordum. Her şey çok düzenli ve çok iyi dizayn edilmiş" dedi. Kayseri bölgesinde Hristiyanlık tarihine dair çok sayıda kilise bulunduğunu da ifade eden Başkonsolos de Castilhos Franca "Sen George Kilisesi de tarihimiz açısından önemli bir örnek. Kayseri'de çok sayıda Hristiyan'ın geleceği bir potansiyel var" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Kayseri ve Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçide büyük bir artış yaşandığını dile getirerek tanıtımın önemini vurguladı. Gelen ziyaretçilere daha iyi koşullar ve ortam sağlayacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İnşallah daha iyi tanıtımla yolumuza devam edeceğiz. Açık hava müzesi olan Kayseri'mizin tüm güzelliklerini ön plana çıkaracak gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, İstanbul, Brezilya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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