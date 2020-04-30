Brezilya: Bolsonaro'nun aile dostunun polis şefliğine atanmasına yargı engeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya: Bolsonaro'nun aile dostunun polis şefliğine atanmasına yargı engeli - Son Dakika Dünya

Brezilya: Bolsonaro'nun aile dostunun polis şefliğine atanmasına yargı engeli

6 saat önce

Brezilya'da büyük tartışmalar sonrası emniyet teşkilatının başına aile dostu Alexandre Ramagem'i atayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu kararı, Yüksek Federal Mahkeme (STF) Başkanı Yargıç Alexandre de Moraes tarafından askıya alındı.

Brezilya: Bolsonaro'nun aile dostunun polis şefliğine atanmasına yargı engeli, System.String[]

Brezilya'da büyük tartışmalar sonrası emniyet teşkilatının başına aile dostu Alexandre Ramagem'i atayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu kararı, Yüksek Federal Mahkeme (STF) tarafından askıya alındı.


STF Başkanı Yargıç Alexandre de Moraes, eski Adalet Bakanı Sergio Moro'nun konuyla ilgili dile getirdiği çekinceleri dikkate aldığını belirterek, Ramagem'in Bolsonaro ailesine yakın bir isim olduğuna dair önemli bulguların olduğunu, bu sebeple de emniyet teşkilatına atanmasının kamu yararı ilkesine uygun olmadığını açıkladı.

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Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:05 


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