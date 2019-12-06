Son Dakika Haberleri: Brezilya, borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir
Son Dakika Güncel Brezilya, borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir - Son Dakika

Brezilya, borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Brezilya, Birleşmiş Milletler'e (BM) yıl sonuna kadar üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödemezse, Genel Kuruldaki oy hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Brezilya, borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Brezilya, Birleşmiş Milletler'e (BM) yıl sonuna kadar üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödemezse, Genel Kuruldaki oy hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Son 10 yılın "en kötü bütçe krizi" ile karşı karşıya olan 193 üyeli BM'ye henüz ödeme yapmayan 54 ülke bulunuyor. Brezilya ise BM'ye 415 milyon dolardan fazla borçlu durumda.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybediyor.

ABD'den sonra BM'ye en fazla borcu olan 2'nci ülke konumundaki Brezilya'nın, BM Genel Kurulundaki oy hakkını kaybetmemesi için örgüte yıl sonuna kadar 126 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Borcunu zamanında ödeyemeyen diğer ülkelerle yaptığımız gibi Brezilya ile de ödeme konusunda görüşüyoruz. BM Şartı'nın 19'uncu maddesi çok net." dedi.

ABD'nin BM'ye hala 491 milyon dolar borcu var

BM'ye en fazla finansal katkı sağlayan ABD'nin ise örgüte halen 491 milyon dolar borcu bulunuyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini karşılayan ABD, bir süre önce örgüte 2018'den kalan borçları da dahil olmak üzere 563 milyon dolar ödedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Orta Doğu'ya 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan
Washinghton'daki uluslararası tanıtım etkinliğinde Amerikalılar, Türk simidi için kuyruğa girdi ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 12:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya, borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]