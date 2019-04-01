- Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro "Ağlama Duvarı'nı" Ziyaret Etti

- Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro "Ağlama Duvarı'nı" ziyaret ettiKUDÜS - Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal mekan olarak kabul edilen "Ağlama Duvarı"nı ziyaret etti.

- Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro "Ağlama Duvarı'nı" ziyaret etti



KUDÜS - Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal mekan olarak kabul edilen "Ağlama Duvarı"nı ziyaret etti.

Kudüs'te "diplomatik ofis" açan Brezilya'nın Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ağlama (Burak) Duvarı'nı da ziyaret etti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 4 günlük bir ziyaret için dün İsrail'e gelmişti. İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz, Twitter'da Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya İsrail'i ziyareti sırasında Kudüs'te açtığı diplomatik ofis için teşekkür etmişti.

İsrail, Yahudilerin en kutsal mekan olarak kabul ettiği Ağlama Duvarı'nı 1967'deki 6 Gün Savaşları sırasında işgal etmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti, Ankara'daki Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek

Yiğit Bulut'tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak

Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı