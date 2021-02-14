Brezilya'da 2 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

Brezilya'da 2 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi

14.02.2021 22:02
Brezilya'da 2 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi, System.String[]

Brezilya'da 2 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildiği bildirildi.

Brezilya'da 2 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildiği bildirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıplarının hızla artmaya devam ettiği Brezilya'da, Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi. Goias Eyaleti Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Gois eyaletinde alınan örneklere yapılan analizler sonucunda Covid-19'un İngiltere mutasyonunun 2 kişide tespit edildiği aktarıldı. Departman, iki hastaya ait örneklerin Sao Paulo'daki Adolfo Lutz Enstitüsünde analiz edildiğini belirtti.

Departman, mutasyonlu virüsün tespit edildiği 2 kişinin başkent Brasilia'da ikamet ettiğini ifade ederken, tespit edilen vakaların Brezilya'da ilk İngiltere mutasyonlu vakalar olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Departman, vakaların virüse İngiltere'de yaşayan akrabalarının tatil için Brezilya'ya geldiği sırada yakalandıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Covid-19'un İngiltere mutasyonunun 70'den fazla ülkede bulunduğunu belirtmişti.

Brezilya'da toplam vaka sayısı 9 milyon 811 bin 255'e, toplam can kaybı ise 238 bin 647'e ulaştı.

-İHA-

Koronavirüs, Brezilya, England, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'da 2 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi - Son Dakika


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