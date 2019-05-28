Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 3 hapishanede 42 mahkum ölü bulundu
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Brezilya'da 3 hapishanede 42 mahkum ölü bulundu

1 saat önce

RIO DE Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Amazonas eyaletindeki üç hapishanede 42 mahkumun ölü bulunduğu bildirildi.

Brezilya'da 3 hapishanede 42 mahkum ölü bulundu, System.String[]
RIO DE Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Amazonas eyaletindeki üç hapishanede 42 mahkumun ölü bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, önceki gün Amazonas'ın Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde çıkan kavgada 15 mahkumun öldüğünü, dün de aynı kentteki üç hapishanede 42 mahkumun ölü bulunduğunu kaydetti.
Amazonas eyaleti cezaevi biriminden yapılan açıklamada, üç cezaevindeki 42 mahkumun boğularak öldüğünün sanıldığı belirtildi.
Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, cezaevlerinde durumun kontrol altına alınması için özel kuvvet ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi'nde önceki gün ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavgada 15 mahkum yaşamını yitirmişti.
Aynı cezaevinde, 2017'nin ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 mahkum yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkum kargaşadan faydalanarak firar etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48 Kaynak: AA
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