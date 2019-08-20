Brezilya'da 37 yolcuyu rehin alan saldırgan keskin nişancı tarafından vuruldu
1 saat önce
ezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri, 37 kişiyi rehin alan saldırganı etkisiz hale getirdi.
ezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri, 37 kişiyi rehin alan saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan hayatını kaybederken rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:24
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