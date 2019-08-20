Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 37 yolcuyu rehin alan saldırgan keskin nişancı tarafından vuruldu
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Brezilya'da 37 yolcuyu rehin alan saldırgan keskin nişancı tarafından vuruldu

1 saat önce

ezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri, 37 kişiyi rehin alan saldırganı etkisiz hale getirdi.

ezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri, 37 kişiyi rehin alan saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan hayatını kaybederken rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:24 
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