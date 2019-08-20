Brezilya'da 37 yolcuyu rehin alan saldırgan polis tarafından vuruldu
1 saat önce
ezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri, 37 kişiyi rehin alan saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan hayatını kaybederken rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Brezilya
'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri, bir otobüsü kaçırarak içinde bulunan 37 kişiyi rehin alan saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan hayatını kaybederken rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Guanabara Körfezi üzerindeki bir köprüde banliyö otobüsünü kaçıran ve onlarca kişiyi rehin alan şahıs, polis tarafından otobüsten çıktığı anda vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29
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