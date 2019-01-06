Brezilya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
17 dakika önce
RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Brezilya'nın Peru sınırına yakın Tarauaca'nın 89 kilometre batısı olan depremin yerin 575 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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