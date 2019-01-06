Son Dakika Haberleri: Brezilya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem

Brezilya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem

17 dakika önce

RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Brezilya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Brezilya'nın Peru sınırına yakın Tarauaca'nın 89 kilometre batısı olan depremin yerin 575 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Güncel
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